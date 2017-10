Suat Ibraim vrea un român în Boxing Hall of Fame

Fostul arbitru de box Suat Ibraim își dorește să prindă vremurile în care un pugilist român să intre în Boxing Hall of Fame, galerie celebră în toată lumea."Mi-aș dori ca boxul românesc să înregistreze din nou performanțe notabile la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale, dar și la nivel de profesioniști. Să avem un reprezentant în Hall of Fame ar fi ceva extraordinar pentru România", a declarat Suat Ibraim.Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Larry Holmes și Julio Cesar Chavez se află în fruntea pugiliștilor la inaugurarea Nevada Boxing Hall of Fame, printre cei 18 oameni de box care vor figura în acest muzeu al celebrităților făcând parte, de asemenea, promotorii Bob Arum și Don King și arbitrul Mills Lane.