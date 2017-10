Suat Ibraim pregăteşte vizita la Madison Square Garden

Suat Ibraim pregătește vizita la Madison Square Garden

Ceva mai mult de 7.600 de kilometri va trebui să străbată, cu mașina, apoi cu avionul, fostul arbitru de box Suat Ibraim, care va porni din Constanța cu destinația New York (SUA), într-o călătorie de vis. Dincolo de reîntâlnirea cu nepoata sa, o fostă campioană la judo stabilită peste Atlantic, constănțeanul are în plan o vizită pe care multă lume și-ar dori-o inclusă în agendă. „Neapărat, vreau să ajung la Madison Square Garden, celebra arenă multi-funcțională acoperită din New York, gazdă nu numai pentru concertele regretatului Michael Jackson ori extravagantei Lady Gaga, ci și al unor meciuri de box memo-rabile, în care eroii ringului s-au numit Joe Frazier, Muhhamad Ali sau, mai recent, Mike Tyson ori Floyd Mayweather. Vreau să filmez galeria pugiliștilor celebri și să o arăt tinerilor sportivi din Constanța, să aibă un plus de motivație și ambiția de a ajunge și ei să lupte, într-o zi, la Madison Square Garden”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Suat Ibraim.