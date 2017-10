Studenţii-sportivi de la "Ovidius", medaliaţi în competiţiile universitare

Studenții-sportivi de la "Ovidius", medaliați în competițiile universitare

Studenții Universității „Ovidius” din Constanța au participat, recent, la o serie de manifestări sportive și științifice, unde au avut rezultate remarcabile.La Campionatul Național Universitar de volei, desfășurat la Bacău, echipele UOC au câștigat două medalii. Echipa de volei masculin, formată din Zissu Alexandru Muscină, Eduard Eugen Ochunschi, Robert Florin Vologa, Andrei Dan Grigoraș, Andrei Mihalescu, George Cătălin Gavriz, Adelin Mihai Țecu și Eduard Roman, a obținut medalia de argint, iar cea de volei feminin, din care fac parte Bianca Cojocaru, Vanesa Deșliu, Diana Mihai, Elena Albu, Sandra Axinciuc, Andreea Vintilă, Andreea Mărăcine, Daiana Boboc, Adriana Vîlcu și Mirabela Pavel, medalia de bronz.Ambele echipe, compuse din studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, au fost îndrumate de asist. univ. drd. Florin Voinea și lect. univ. dr. Cristian Popa.O altă competiție sportivă la care au participat studenții UOC a fost Campionatul Național Universitar de tenis de masă, desfășurat la Craiova, sub egida Federației Sportului Școlar și Universitar. UOC a fost reprezentată de Timea Eniko Urszuly (Facultatea de Științe Economice) și Vlad Albu (Facultatea de Educație Fizică și Sport). Aceștia au obținut următoarele rezultate: la simplu - locul 3 Timea Urszuly, la dublu - locul 3 cuplul Timea Urszuly/Andreea Olaru (UMF „Grigore T. Popa” Iași), iar la dublu mixt - locul 3 perechea Timea Urszuly/Vlad Albu.Universitatea „Ovidius” a ter-minat pe poziția a III-a în clasamentul echipe feminin.v v vTotodată, studenții FEFS au fost prezenți la „International Scientific Conference of Students and Young Scientists”, organizată de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, și la Sesiunea de comunicări științifice studențești cu participare internațională „Performanță în educație, sport și kinetote-rapie”, ediția a XII-a, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, unde au susținut prezentări.În cadrul celei de-a doua manifestări științifice, lucrările studentelor Andreea Mădălina Paraschiv („Program de recuperare cu mijloace din fitness pentru recuperarea leziunilor ligamentului colateral medial” - îndrumător prof. univ. dr. Mirela Damian) și Andreea Lefcenco („Priorități metodice în proba de triplusalt - fete” - îndrumători prof. univ. dr. Alin Larion și lect. univ. dr. Cristian Popa) au fost răsplătite cu mențiune.