Studenţii de la „Ovidius” s-au întors cu 6 medalii de la Naţionalele Universitare de Atletism

Studenții de la „Ovidius” s-au întors cu 6 medalii de la Naționalele Universitare de Atletism

La Bacău, în perioada 11 - 13 ianuarie, s-a desfășurat Campionatul Național Universitar de Atletism. Cea mai mare universitate din Dobrogea, Universitatea „Ovidius” din Constanța s-a calificat la faza finală și a participat cu 5 atleți, obținând, în clasamentul final, 6 medalii: Claudia Bobocea (an II, IFR, FEFS) 1.500m, Iulian Geambazu (an II master, FEFS) 60m - medaliați cu aur; Claudia Bobocea 800m - argint; Nadia Ilaș (an II, Facultatea de Litere) 60m garduri, Dragoș Sbarcea (an III, FEFS) triplusalt și Mădălin Toma (an I, FEFS) 5 km marș, medaliați cu bronz.„Demn de remarcat este faptul că, pe lângă pregătirea teoretică, studenții Universității noastre își desfășoară pregătirea sportivă de performanță în condiții deosebite, la standarde de înaltă calitate, având șansa de a deveni unii dintre cei mai buni profesori de educație fizică și sport, antrenori valoroși sau, de ce nu, conducători de organizații sportive”, a declarat prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța.„Munca de la facultate este cea care de multe ori nu se vede, dar atunci când te întorci de la finala campionatului național cu 6 medalii, poți spune că performanța este reală iar în ea se oglindește truda specialiștilor de la catedră, coordonatorii lotului de atletism fiind prof. univ. dr. Cecilia Gevat, conf. univ. dr. Alin Larion și lect. univ. dr. Cristian Popa”, a declarat, la rândul său, prof. univ. dr. George Stănculescu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport.