Stuart Pearce nu pariază pe Anglia la Mondiale

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul internațional englez Stuart Pearce a declarat că Naționala Albionului nu are forța necesară pentru a se impune la turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud, după ce a ratat calificarea până și la EURO 2008. „Trebuie să fii nebun să pariezi pe un cal care nu a mai câștigat un concurs de mai bine de 40 de ani. Nu cred că cineva din anturajul echipei naționale se gândește că avem șanse să ne impunem la Campionatul Mondial, cu lotul de care dispunem în prezent. Deși am câști-gat meciurile din preliminarii, am impresia că echipa nu convinge”, a afirmat selec-ționerul reprezentativei Under-21 a Angliei.