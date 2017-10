Steluţa Luca: „Adio Naţională!“

Reprezentativa de handbal feminin a rămas fără căpitan

Steluța Luca: „Adio Națională!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Handbalista Steluța Luca și-a anunțat, vineri, retragerea din echipa națională a României, motivul invocat fiind problemele de sănătate cu care se confruntă. „Mi-am anunțat retragerea din echipa națională chiar înainte de JO de la Beijing. Apoi a venit domnul Voina și, după meciul cu Larvik, în euforia victoriei, i-am dat speranțe că voi continua la națională. Am probleme mari la spate și nu pot să merg la Europene. Le mulțumesc celor din federație, care au fost mereu alături de mine. În sport, trebuie să știi când să-ți alegi momentul retragerii”, a declarat Steluța Luca, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Cluj. Handbalista a precizat că își va continua activitatea la echipa de club: „Mai am contract până în 2010. Am timp destul să mă gândesc ce voi face în viitor. Pot să spun că mi-ar plăcea să antrenez copii”. Referitor la viitorul naționalei României, Steluța a afirmat: „Avem jucătoare foarte bune. Ar trebui să formeze o familie, să se încurajeze reciproc. Totul depinde numai de echipă. Problema e că România, atunci când pierde un meci, nu știe să-și mai revină. Trebuie lucrat la mentalitate”. Steluța Luca s-a născut la 20 aprilie 1975 și a debutat la nivelul echipelor naționale în 1992. Ea a reușit șapte participări consecutive la Campionatele Mondiale, patru participări la Campionatele Europene și una la Jocurile Olimpice (Sydney - 2000). Handbalista, care a jucat 206 meciuri pentru România, are în palmares un titlu de campioană mondială de tineret (1995) și este vicecampioană mondială de senioare (Rusia - 2005). Greu de format o echipă pentru Europene Selecționerul Radu Voina și-a exprimat regretul față de retragerea căpitanului naționalei. „Steluța ne va lipsi extrem de mult. Echipa națională și-a pus mari speranțe în ea. Asta e situația, trebuie să-i acceptăm retragerea, din cauza problemelor de sănătate. Din nefericire pentru mine, e o situație delicată. E foarte greu să formăm o echipă până la Campionatul European. Vom încerca să scoatem cel mai bun rezultat posibil în Macedonia”, a spus Voina.