Lotul olimpic de gimnastică feminină pierde o sportivă de bază

Steliana Nistor se retrage!

Antrenorul lotului olimpic feminin de gimnastică al României, Nicolae Forminte, a declarat, ieri, că a avut o discuție cu Steliana Nistor, în urma căreia sportiva i-a spus că are dureri și că este hotărâtă să pună punct activității competiționale. Cu numai jumătate de an înainte de Campionatul European de la Milano (Italia), antrenorul coordonator al lotului olimpic de gimnastică feminină al României, Nicolae Forminte, a primit o veste cât se poate de proastă. Steliana Nistor, una dintre sportivele de bază, medaliată cu bronz în proba pe echipe la JO 2008, va renunța la activitatea competițională. „Am discutat cu Steliana, dar, din păcate, este hotărâtă să se retragă, pentru că are dureri foarte mari. Eu am încercat să îi explic și chiar i-am lăsat o ușă deschisă, în cazul în care va reveni asupra acestei decizii”, a declarat tehnicianul constănțean. Steliana Nistor a vorbit despre viitorul carierei sale în gimnastică: „Eu am spus odată că mă retrag. Nu am anunțat, încă, federația că am luat această decizie sută la sută, mai am termen de gândire o săptămână”. Înainte de plecarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, Steliana a anunțat că se va retrage din activitatea sportivă la finele competiției. După acest eveniment, FRG și selecționerul Forminte i-au acordat sportivei un timp de gândire, pentru a se hotărî ce va face pe viitor. v v v Secundul lotului național masculin de gimnastică, Ioan Suciu, se ocupă, începând de ieri, de pregătirea sportivilor, deoarece noul antrenor Nicușor Pascu va veni la lot începând cu data de 1 ianuarie, a declarat președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica.