Stelian Moculescu cere răbdare pentru a forma o naţională de volei competitivă

Stelian Moculescu cere răbdare pentru a forma o națională de volei competitivă

Ştire online publicată Marţi, 23 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul naționalei masculine de volei a României, Stelian Moculescu, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că are nevoie de timp pentru a forma o selecționată competitivă, mai exact două cicluri olimpice pentru a ajunge la JO. „Avem nevoie de două cicluri olimpice pentru a califica naționala la Olimpiadă, în acest moment suntem pe locul 50-55 în lume. Nu știu ce s-a întâmplat până acum la națională și nici nu mă interesează. Pentru mine, e important ce vom face de acum încolo. Avem probleme la nivel tehnico-tactic și acolo trebuie lucrat”, a declarat Moculescu. Selecționerul a vorbit și despre motivul revenirii sale în voleiul românesc: „Vreau să dau înapoi ceea ce am primit când eram tânăr. Am plecat din România în 1972, acum m-am întors din Germania, pe care am calificat-o la Olimpiadă după 36 de ani. Acum avem nevoie de răbdare, avem jucători tineri și vreau ca voleiul românesc să ajungă acolo unde a fost cândva”. Componenții naționalei masculine (patru dintre aceștia legitimați la campioana CVM Tomis Constanța) sunt în cantonament la Complexul Sportiv Sydney 2000 de la Izvorani, de pe 20 decembrie, iar pe 24 și 25, vor avea liber, pentru a petrece Crăciunul în familie. Pe 26 decembrie, naționala masculină de volei va pleca în Austria, unde va efectua un nou cantonament, înaintea turneului de precalificare la Campionatul Mondial din 2010. Acest turneu se va desfășura la Viena, în perioada 3-5 ianuarie 2009. Echipa pregătită de Stelian Moculescu va întâlni naționalele Ungariei, Austriei și Bosniei-Herțegovina. Stelian Moculescu a acceptat postul de selecționer al naționalei României în luna septembrie a acestui an.