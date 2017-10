Răzvan Dumitrescu și Andreea Radu vor participa la Campionatul Mondial de dans sportiv

Stelele magice

Școala de campioni de la CS Magic Star produce valori pe bandă rulantă. În fiecare an, alte și alte perechi urcă pe podiumurile marilor competiții naționale și internaționale, iar toamna aceasta, este rândul lui Răzvan Dumitrescu și al Andreei Radu să dea lovitura la Mondiale. Clubul Magic Star se pregătește să lanseze pe trambulina marii performanțe o tânără pereche de dansatori: Răzvan Dumitrescu / Andreea Alina Radu, care va reprezenta România la Campionatul Mondial rezervat categoriei juniori II. Competiția va avea loc, în perioada 18-20 decembrie, la Riga (Letonia). „Am avut un an 2010 foarte bun și sperăm să-l încheiem în aceeași notă, cu bucurie. Răzvan și Andreea sunt campionii României la categoria 14-15 ani / latino, medaliați cu argint la Cupa României și cu bronz la Concursul internațional Master Dance de la București. În urma acestor performanțe, și-au câștigat dreptul de a reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial, unde sperăm să facă o figură cât mai frumoasă. Obiectivele sunt îndrăznețe, pentru că, dacă nu-ți propui așa ceva, nu vei progresa niciodată. Sportivii mei nu se mulțumesc cu puțin”, a declarat, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, președintele CS Magic Star, Iurie Braiș. Nu numai Răzvan și Andreea au avut un an foarte bun, ci și co-legii lor mai mari Ștefan Grigore și Laura Filipescu. Ei sunt campioni naționali la categoria 16-18 ani / latino, câștigătorii Cupei României și ai trofeului Master Dance, semifinaliști la Campionatul European de la Moscova, Rusia (60 de perechi) și semifinaliști la Campionatul Mondial de la Linz, Austria (90 de perechi). 16 ore de antrenament pe zi În momentul de față, peste 150 de constănțeni, de toate vârstele, de la 6 ani până la peste 60 de ani, vin la sala de la Casa de Cultură, să danseze la CS Magic Star. Dintre aceștia, 40 fac performanță, iar restul - dans de plăcere. „Lucrăm pe categorii de vârstă, 6-8 ani, 9-15 ani, 16-60 de ani, iar la secțiunea de performanță, avem copii și tineri până în 25 de ani. Înscrierile se fac la debutul de sezon, în luna septembrie. Îi perfecționăm pe copii în dansuri europene - vals lent, vals vienez, tango, foxtrot, quickstep - și dansuri latino-americane - samba, cha-cha, rumba, passo-doble și jive”, ne explică Iurie Braiș. Când vine vorba de volumul de muncă, fostul campion mondial și vicecampion continental ne zâmbește larg: „În acest club, se muncește pe rupte. Petrec aproximativ 10 ore în sală, iar atunci când ne pregătim pentru campionate, ajung și la 16 ore de muncă fără întrerupere. Suntem perfecționiști”.