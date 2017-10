„Stejarii“ şi Trofeul Webb Ellis

„Stejarii“ și Trofeul Webb Ellis

Trofeul Webb Ellis, care se acordă câștigătoarei Cupei Mondiale la rugby, va fi expus, începând din luna mai, în mai multe țări calificate la CM din 2015, pentru a marca cele 500 de zile rămase până la fluierul de start a celei mai importante competiții internaționale din sportul cu balonul oval, care va avea loc în Anglia. Turneul Webb Ellis Cup va avea și menirea să sensibilizeze opinia publică în țările în care rugby-ul este mai puțin dezvoltat. Trofeul va reveni în Anglia cu 100 de zile înaintea debutului CM, anunță site-ul International Rugby Board (IRB), citat de Agerpres. 13 națiuni sunt deja calificate la CM, fiind deja repartizate în cele patru grupe, alte șapte reprezentative urmând să fie stabilite după meciurile care vor avea loc pe parcursul acestui an. Site-ul IRB notează că România și Georgia, favorite la câștigarea Cupei Europene a Națiunilor, se vor califica direct, în funcție de locul ocupat urmând să fie repartizate în grupa C sau D. În cazul în care va câștiga CEN, România se va califica la CM de pe prima poziție ca „Europa 1" și va fi în grupa C, alături de campioana mondială Noua Zeelandă, Argentina, Tonga și o echipă din Africa, cel mai probabil Namibia. Dacă se vor clasa pe locul 2 în CEN, „stejarii” vor intra în grupele CM de pe poziția „Europa 2”, urmând să facă parte din grupa D, alături de Franța, Irlanda, Italia și Canada. În cea mai neplăcută situație, dar și cea mai puțin probabilă, de a ajunge să joace în recalificări pentru a putea accede la CM, și va câștiga acele partide, România ar intra în grupa A, alături de Australia, Anglia, Țara Galilor și o țară din zona Oceania (posibil Fiji). În CEN, România va înfrunta, pe 1 februarie Portugalia, la Ploiești, pe 8 februarie, Rusia, la Kranosar, pe 22 februarie, Spania, la Cluj, iar în martie, va juca cu Belgia și Georgia, la Iași, respectiv Tbilisi.