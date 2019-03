„Stejarii”, pregătiţi de confruntarea cu Spania. „Mizăm pe tineret!”

„Stejarii”, pregătiți de confruntarea cu Spania. „Mizăm pe tineret!”

Naționala de rugby a României s-a reunit pentru a pregăti următoarele trei meciuri din Rugby Europe Championship. Prima partidă este programată duminică, 3 martie, la Madrid, împotriva Spaniei.

Pentru aceste partide, staff-ul tehnic format din Marius Tincu - antrenor principal interimar, Lasha Tavartkiladze - antrenor înaintare, Danie de Villiers - antrenor trei-sferturi și Lynn Howells - consultant tehnic din partea World Rugby, a stabilit un lot de 31 de jucători.







„Moral suntem bine, am câștigat cu punct bonus cu Germania, iar acest lucru a dat încredere tuturor. În plus, a fost satisfacția că am terminat meciul cu mulți tineri în teren, este important ca ei să joace, să câștige experiență, să învețe din aceste meciuri. Sper ca băieții noștri să lupte, să dea totul în acest meci, să își dorească acest lucru pentru că fără luptă nu putem face față”, a declarat Marius Tincu.







Iată lotul de jucători pe care se va baza Marius Tincu: pilieri - Țăruș (Sale Sharks), Pristaviță (CSM Știința Baia Mare), Gordas (CSM București), Savin (CSM București), Bălan (CSM București); taloneuri - Căpățînă (Timișoara Saracens), Cojocaru (CSM Știința Baia Mare); linia a II-a - Antonescu (Colomiers), Van Heerden (Perpignan), Mureșan (Timișoara Saracens), Motoc (SU Agen); linia a III-a - Macovei (Colomiers), Gorin (Massy), A. Ion (CSM București), Chirică (CSM Știința Baia Mare), Lazăr (Timișoara Saracens); mijlocași la grămadă - Surugiu (CSA Steaua), Bratu (CSM București), Țiglă (CSM Știința Baia Mare); mijlocași la deschidere - Plai (CSA Steaua); aripi - Dumitru (CSA Steaua), Onutu (CSM București), Zaharia (Timișoara Saracens); centri - Vlaicu (CSM București), Bucur (CSM Știința Baia Mare), Popa (Timișoara Saracens), Fercu (Timișoara Saracens), Iliuță (CSM București), Fonovai (CSM București); fundași - Simionescu (Timișoara Saracens), Melinte (CSA Steaua).