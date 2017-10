„Stejarii”, locul 17 mondial la rugby

Reprezentativa de rugby a României încheie anul pe locul 17 în clasamentul internațional (IRB) care monitorizează 101 țări, informează Agerpres. La vârful ierarhiei, se află Noua Zeelandă (1), Africa de Sud (2) și Australia (3), în timp ce Indonezia (99), Maurițius (100) și Finlanda (101) se poziționează la coadă. Pe de o parte, printre țările ce devansează România, se numără Georgia (16), Italia (13), Franța (6) și Anglia (4). Pe de altă parte, printre țările postate sub „stejari” se află SUA (18), Germania (26), Moldova (28) și Ungaria (65). Fiji, singura țară care a învins România în acest an, se află pe locul 11, iar în cazul unei victorii în ultimul lor meci al acestui an, sâmbătă, 30 noiembrie, pe Twickenham, cu Barbarians, este posibil să intre în top 10 mondial, în locul Argentinei.