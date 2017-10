România - Africa de Sud II, la IRB Nations Cup

„Stejarii“ se luptă pentru marele trofeu

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul naționalei de rugby a României, Ellis Meachen, a anunțat, ieri, că în echipa de start ce va înfrunta Africa de Sud II, la turneul IRB Nations Cup de la București, au apărut două schimbări: Ștefan Ciuntu, aripă în locul lui Bigiu, și Stelian Burcea în linia a treia, în locul lui Ursache. „Meciul cu sud-africanii este o șansă importantă pentru jucătorii noștri de a demonstra că alcătuiesc o echipă puternică. I-am văzut foarte hotărâți înainte de acest meci și cred că, dacă vom face lucrurile de bază, dacă vom reuși să ne impunem jocul, avem șansa de a câștiga. I-am văzut pe sud-africani jucând și este cert că au o formație puternică”, a explicat Ellis Meachen. Căpitanul României, Costică Merșoiu, a vorbit despre modul în care a fost pregătit meciul cu Africa de Sud: „Suntem hotărâți să intrăm pe teren cu gândul de a câștiga. Am văzut meciurile de până acum ale sud-africanilor și nu ne-am speriat deloc. Au o echipă puternică, însă și noi vom juca la fel. Chiar dacă se spune că atuul nostru este înaintarea, vom juca la fel de bine și pe treisferturi. Poate chiar acolo se va face diferența, cine știe?”. Pe banca de rezerve va fi și veteranul Romeo Gontineac, care are astfel șansa meciului de retragere: „Am mari emoții și mă gândesc mai ales la acel meci din 1995, cu Franța, când am debutat la națională. Față de echipa care a mers la ultima Cupă Mondială, am găsit acum naționala României mai tânără și foarte motivată să câștige fiecare meci. Ca să avem șanse în fața sud-africanilor, trebuie să acoperim bine tot terenul și să nu îi lăsăm să scape pe contraatac, unde sunt foarte periculoși”. Programul ultimei etape a IRB Nations Cup: vineri, 20 iunie: Rusia - Uruguay (ora 16); Italia A - Georgia (ora 18); Africa de Sud II - România (ora 20). Clasament: 1. Africa de Sud II (8 p), 2. România (8 p), 3. Italia A (6 p), 4. Georgia (4 p), 5. Uruguay (2 p), 6. Rusia (1 p).