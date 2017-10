„Stejăreii“ reîntâlnesc Chile la Mondialele de rugby U20

International Rugby Board a anunțat programul ediției de anul viitor a Campionatului Mondial de juniori sub 20 de ani, divizia secundă. Turneul final va avea loc în Kenya, iar România este repartizată într-o grupă alături de Papua Noua Guinee, Coreea și Chile. „Stejăreii”, în rândul cărora se regăsesc mulți rugbiști constănțeni, vor disputa primul meci pe 21 aprilie, în compania Noii Guinee, cel mai accesibil adversar. Va urma duelul cu reprezentativa Coreei, din 25 aprilie, iar băieții cu ochii oblici trebuie tratați cu maximă atenție, pentru că joacă în viteză și cu multă ambiție. În fine, ziua de 29 aprilie aduce în fața României selecționata statului Chile, într-o veritabilă finală a grupei. Cine câștigă această partidă are mari șanse de a promova în primul eșalon valoric al Campionatului Mondial. În plus, tricolorii sunt dornici de revanșă, după ce, la ultima ediție a CM, sud-americanii ne-au blocat drumul către trofeu.