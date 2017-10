„Stejăreii“, în finala EURO 2007

Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani a României a câștigat, ieri, cu scorul de 47-16, partida cu Portugalia, din semifinalele Campionatului European, calificându-se astfel în ultimul act al competiției din Belgia. „Stejăreii" au condus la pauză doar cu 19-13, însă, în repriza secundă, au călcat serios accelerația, au dominat copios pe înaintare și lusitanii n-au mai rezistat. Două dintre eseurile României au fost marcate de constănțenii Petre Zapan și Cristian Munteanu, ambii de la CS Cleopatra. Grație aceastei victorii, tricolorii urcă în finală, unde vor întâlni, pe 3 noiembrie, câștigatoarea din întâlnirea Rusia - Polonia. Dacă va deveni campioană europeană, România se va califica la Campionatul Mondial Under 20 din Chile 2008, divizia a doua valorică.