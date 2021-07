Ştefan Gribinic, de la BC Athletic, printre remarcații Summer Camp-ului Basketball Academy

Gribinic a câştigat şi trofeul King of The Court by Dunk Shop România la VMBA Summer Camp, titlu ce i-a adus în visterie o pereche de Nike Kyrie Flytrap 4 Black Gold.





„Debutant în Liga Naţională la 17 ani alături de BC Athletic, Ştefan Gribinic a fost şi este unul dintre juniorii pe care antrenorii echipei constănţene au mizat de la o vârstă tânără. De la debutul la echipa mare, Gribinic a acumulat o medie de 12 minute pe meci în cele 24 de partide în care a jucat pentru seniori, timp în care a contribuit cu 2,5 puncte, 1,4 recuperări, având un total de 56 de puncte înscrise în decursul celor două sezoane de Ligă Naţională şi Cupa României”, au transmis reprezentanţii BC Athletic.





Stagiul de pregătire de vară al lui Vlad Moldoveanu, Basketball Academy, pentru anul 2021 are ca principal obiectiv completarea pachetului de cunoştinţe şi abilităţi pentru sportivii cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, necesare practicării baschetului de înaltă performanţă, atât în ţară, cât şi în străinătate.





Programul este structurat pe grupe de vârstă, sportivii de 10-14 ani (băieţi şi fete) vor fi îndrumaţi către pregătirea tehnică, cei de 14-16 ani (băieţi) vor beneficia de dezvoltare tehnică, fizică şi psihologică, iar grupa de 16-18 ani (băieţi) va efectua dezvoltare tehnico-tactică şi psihologică pentru performanţă în baschet.





Evenimentul are loc în două locaţii, pe terenurile de baschet Sport Arena din cadrul complexului Universităţii Politehnice din Bucureşti şi în sala de sport „Gabriela Szabo” din Voluntari şi este condus de antrenori cu o vastă experienţă internaţională, Emmanouil Papamakarios, Thanasis Molyvdas şi Kostas Mamalis fiind câteva nume prezente la Bucureşti.



„Mini-Gladiatorii din Tomis” antrenaţi de Alina Şerban şi Gabriela Ramona Pop au încheiat Festivalul Naţional de mini-baschet de la Costineşti cu o… bătaie cu apă şi multe zâmbete.





„Băieţii şi fetele au disputat nouă meciuri la acest festival, turneu la care s-au disputat în paralel şi meciuri de baschet 3x3. A fost primul eveniment major la nivel juvenil pentru România, unul aşteptat atât de copii, cât şi de părinţi”, au mai precizat reprezentanţii BC Athletic.





Tânărul baschetbalist constănţean Ştefan Gribinic este MVP-ul ales de Fanakicks a celei de-a doua săptămâni din cadrul Summer Camp-ului organizat de Vlad Moldoveanu, Basketball Academy, la categoria 16-18 ani. Totodată, juniorul de la CSS 1 - Athletic a mai primit o bursă în valoare de 500 euro.