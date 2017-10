Steaua trebuie să bată Fiorentina, ca să meargă în UEFA

Steaua are nevoie de o victorie cu Fiorentina, diseară, în Ghencea, de la ora 21,45, în direct la PRO TV, în ultima etapă a grupei F a Ligii Campionilor, pentru a prinde locul 3 și implicit „16"-imile Cupei UEFA. Italienii merg în UEFA și cu un egal. Celălalt meci din grupă e Lyon - Bayern München, ambele formații fiind deja calificate în primăvara Ligii. Diseară, în restul grupelor se joacă: E: Manchester - Aalborg, Celtic - Villarreal; G: Porto - Arsenal, Dinamo Kiev - Fenerbahce; H: Juventus - Bate, Real Madrid - Zenit. Meciurile de aseară, din ultima rundă a primelor patru grupe, s-au încheiat cu rezultatele: A: Chelsea - CFR Cluj 2-1 (Kalou ’40, Drogba ’71 / Y. Kone ’55), AS Roma - Bordeaux 2-0; B: Panathinaikos Atena - Anorthosis Famagusta 1-0, Werder Bremen - Inter Milano 2-1; C: FC Basel - Sporting Lisabona 0-1, Barcelona - Șahtior Donețk 2-3; D: PSV Eindhoven - Liverpool 1-3, Olympique Marseille - Atletico Madrid 0-0. În Liga Campionilor continuă AS Roma, Chelsea; Panathinaikos, Inter; Barcelona, Sporting; Liverpool și Atletico, iar în „16”-imile Cupei UEFA vor evolua Bordeaux, Werder, Șahtior și Marseille.