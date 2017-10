Steaua speră la cel puţin un punct cu Chelsea. Presiunea e pe britanici!

Steaua speră la cel puțin un punct cu Chelsea. Presiunea e pe britanici!

Antrenorul echipei Steaua București, Laurențiu Reghecampf, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că speră la cel puțin un rezultat de egalitate în partida cu Chelsea, contând pentru etapa a doua a Grupei E a Ligii Campionilor, chiar dacă gruparea londoneză este superioară campioanei României.„Orice punct în această fază a competiției este foarte important, dar noi ne dorim să câștigăm. Plecăm de la premisa că este foarte important, atât pentru noi, cât și pentru Chelsea, pentru că ambele echipe au zero puncte, să încercăm să facem cât mai multe puncte. Ceea ce ne dorim noi este să ne clasăm pe un loc care să ne permită calificarea în primăvara europeană, dar și un punct este foarte bun. Presiune nu este. Noi am reușit să ne îndeplinim un prim obiectiv. Este foarte important să reușim o calificare în primăvara europeană, atât în Liga Campionilor, cât și în Liga Europa. Dacă nu vom reuși să câștigăm mâine seară (n.r. - deseară), se complică foarte mult situația echipei noastre, dar nu există presiune în momentul de față la Steaua”, a spus Reghecampf.Tehnicianul Stelei a mai spus că singurele probleme de lot pentru partida cu Chelsea sunt reprezentate de accidentările lui Mihai Pintilii și Cristian Tănase, însă speră în recuperarea lor.„Avem anumite probleme. Pintilii a ieșit astăzi (n.r. - ieri) din antrenament. Sperăm să nu fie grav, sperăm să îl avem la ora meciului. Avem încă o problemă cu Tănase, încă resimte o durere și de aceea nu a participat decât la ultimul meci. Sperăm ca și el să se refacă repede”, a spus Reghe.De partea cealaltă, portarul Petr Cech a declarat că Chelsea trebuie neapărat să câștige meciul cu Steaua, informează presa engleză.„Trebuie să câștigăm, avem nevoie de cele trei puncte. Nu e o dramă să pierzi un meci în grupă dacă le câștigi pe celelalte. Avem nevoie de 11 puncte ca să fim siguri că ajungem în optimi. Nu contează în ce ordine obținem aceste puncte. Evident că suntem puțin sub presiune după ce am pierdut cu FC Basel, dar mai avem cinci meciuri și dacă le câștigăm pe toate, vom ajunge în optimi”, a declarat Cech.Partida Steaua - Chelsea Londra, contând pentru etapa a doua a Grupei E a Ligii Campionilor, se va disputa deseară, de la ora 21.45 pe Arena Națională.