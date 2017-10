Steaua se mută la Pitești până la finalul campionatului

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua va juca meciurile de acasă până la finalul campionatului pe terenul celor din Pitești, a anunțat Valeriu Argăseală, președintele Stelei, informează Digisport.Conducerea Stelei caută o variantă și pentru locul de disputare al cantonamentelor de dinaintea meciurilor.În acest fel, deplasările la Mogoșoaia, la Buftea și Domnești pentru antrenamnete vor lua final. Ca și un plus, această deplasare a camioanei pe alt teren se poate observa în conturi, cu privire la prețul plătit care este mai mic în comparație cu cel de pe Arena Națioanală, dar față și de cel al cantonamentelor la Buftea sau Mogoșoaia.Un punct slab al deplasării Stelei în alt oraș este faptul că în istoria sa de 68 de ani, niciodată nu a mai jucat și nu s-a mai pregătit pentru un timp atât de mare în alt oraș."E oficial, vom juca până la finalul campionatului pe stadionul din Pitești. Am semnat contractul cu administratorul bazei din Trivale, mai ales că ne-am șimțit foarte bine când am fost să jucăm meciul amical de la Pitești", a afirmat pentru Digi Sport Valeriu Argăseală, președintele Stelei lui Gigi Becali.