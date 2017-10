Steaua nu a putut trece de McClaren nici acum

Echipele românești din Europa League au încheiat, aseară, evoluțiiile din grupele competiției. Cum niciuna dintre cele patru formații nu merge mai departe, speranțele tricolore au rămas în Unirea Urziceni, căzută din Champions League, care își va afla astăzi adversarul din „16”-imile Europa League. Miercuri seară, Dinamo și CFR Cluj au încheiat aventura europeană a acestui sezon, iar aseară a fost rândul Stelei și a lui FC Timișoara să spună adio Europa League. În grupa H, Steaua a întâlnit pe teren propriu Twente Enschede. În condițiile în care olandezii încă nu erau calificați, singura miză pentru băieții lui Stoichiță era să-l încurce pe Steve McClaren, antrenorul lui Twente (o mică răzbunare pentru episodul „Middlesbrough”). În final, scorul a fost 1-1 (Kapetanos 18 / Stam 35), rezultat care, coroborat cu celălalt de aseară din grupă, Fenerbahce - Șerif Tiraspol 1-0, a trimis-o în "16"-imi, de pe locul doi, cu opt puncte, alături de formația turcă (locul întâi, 15 puncte), pe Twente. Steaua a fost ultima, cu patru puncte, iar Șerif a terminat pe trei, cu cinci puncte. În grupa A, rezultatele au fost: Ajax - Anderlecht 1-3 și Dinamo Zagreb - FC Timișoara 1-2 (Scutaru 80a / G. Bucur 67, D. Goga 84). Clasament final: 1. Anderlecht - 11p, 2. Ajax - 11p, 3. Dinamo - 6p, 4. FC Timișoara - 5p. Au intrat în primele 32 de formații ale competiției Anderlecht și Ajax. Celelalte scoruri de aseară: B: Lille - Slavia Praga 3-1, Genoa - Valencia 1-2 (calificate: 1. Valencia - 12p, 2. Lille - 10p); C: Hapoel Tel Aviv - Hamburg 1-0, Rapid Viena - Celtic Glasgow 3-3 (calificate: 1. Hapoel - 12p, 2. Hamburg - 10p); G: Lazio - Levski Sofia 0-1, Villarreal - FC Salzburg 0-1 (calificate: 1. Salzburg - 18p, 2. Villarreal - 9p); I: Everton - Bate Borisov 0-1, Benfica - AEK Atena 2-1 (calificate: 1. Benfica - 15p, 2. Everton - 9p). Din Europa League, s-au mai calificat în „16”-imi: Sporting Lisabona, Hertha Berlin (din grupa D), AS Roma, Fulham (E), Galatasaray, Panathinaikos (F), Șahtior Donețk, Club Brugge (J), PSV Eindhoven, FC Copenhaga (K), Werder Bremen, Athletic Bilbao (L), iar din Liga Campionilor au acces Juventus Torino, Wolfsburg, Olympique Marseille, Atletico Madrid, Liverpool, Rubin Kazan, Unirea Urziceni și Standard Liege. Unirea Urziceni e cap de serie Tragerea la sorți pentru „16”-imile Europa League și pentru optimile Champions League are loc astăzi, în Elveția, la Nyon. Unirea Urziceni are statut de cap de serie, întrucât este echipa cu cel mai mare coeficient dintre cele care au ajuns în Liga Europa din Liga Campionilor. „16”-imile întrecerii se desfășoară pe 18 și 25 februarie 2010.