Steaua, învinsă cu 1-0 de Arsenal

În al doilea meci din grupele Ligii Campionilor, Steaua a pierdut, aseară, în Ghencea, cu scorul de 0-1, în fața echipei engleze Arsenal. A marcat Van Persie, în minutul 76. Cealaltă partidă din Grupa H, Sevilla - Slavia Praga, s-a încheiat cu succesul spaniolilor, scor 4-2 (Kanoute 8, Luis Fabiano 27, Escude 58, Arouna Kone 69 / Pudil 19, Kalivoda 90+2). Restul meciurilor de aseară din Champions League au fost: Grupa E: Lyon - Glasgow Rangers 0-3, VfB Stuttgart - Barcelona 0-2; Grupa F: Manchester United - AS Roma 1-0, Dinamo Kiev - Sporting Lisabona 1-2; Grupa G: ȚSKA Moscova - Fenerbahce 2-2, Inter Milano - PSV Eindhoven 2-0. Diseară, de la ora 21,45, au loc și restul partidelor din celelalte patru grupe, după programul: Grupa A: Liverpool - Olympique Marseille, Beșiktaș - FC Porto; Grupa B: Valencia - Chelsea, Rosenborg - Schalke 04; Grupa C: Lazio - Real Madrid (în direct la PRO TV), Werder Bremen - Olympiacos Atena; Grupa D: Celtic Glasgow - AC Milan, Benfica Lisabona - Șahtior Donețk.