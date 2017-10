Steaua începe, diseară, aventura în Liga Campionilor

Steaua susține, diseară, la Praga, primul meci din grupele Ligii Campionilor, contra Slaviei. Disputa începe la ora 21,45 (ca și restul partidelor) și va fi transmisă în direct de Pro TV. În celălalt meci din grupa H, la Londra, se întâlnesc Arsenal și Sevilla. Restul întâlnirilor de diseară sunt: Grupa E: Glasgow Rangers - VfB Stuttgart, Barcelona - Lyon (în direct la Sport.ro); Grupa F: AS Roma - Dinamo Kiev, Sporting Lisabona - Manchester United; Grupa G: PSG - ȚSKA Moscova, Fenerbahce - Inter Milano. Aseară, s-au jucat meciurile: Grupa A: Olympique Marseille - Beșiktaș 2-0, FC Porto - FC Liverpool 1-1; Grupa B: Chelsea - Rosenborg 1-1, Schalke 04 - Valencia 0-1; Grupa C: Real Madrid - Werder Bremen 2-1, Olympiacos - Lazio 1-1; Grupa D: AC Milan - Benfica 2-1, Șahtior Donețk - Celtic Glasgow 2-0.