Steaua, în grupele Ligii Campionilor

Steaua a acces, aseară, în grupele Ligii Campionilor, pentru al doilea an consecutiv. Elevii lui Gică Hagi au trecut în turul trei preliminar al competiției de BATE Borisov (Belarus), după o dublă manșă pe care și-au adjudecat-o cu scorul general de 4-2 (2-2 în tur și 2-0, aseară, în retur, la București). În disputa de aseară au marcat Zaharia (min. 12) și Neaga (min. 55). Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor are loc diseară, de la ora 19.