Steaua este în grupă cu Arsenal, Sevilla / AEK şi Slavia Praga

Steaua este în grupă cu Arsenal, Sevilla / AEK și Slavia Praga

La tragerea la sorți de ieri, de la Monte Carlo, Steaua a picat în grupa H a Ligii Campionilor, alături de Arsenal Londra, de învingătoarea meciului Sevilla - AEK Atena (2-0 în tur pentru spanioli) și de Slavia Praga. Celelalte grupe sunt: A - Liverpool, FC Porto, Olympique Marseille, Beșiktaș; B - Chelsea, Valencia, Schalke 04, Rosenborg; C - Real Madrid, Werder Bremen, Lazio, Olympiakos Atena; D - AC Milan, Benfica, Celtic Glasgow, Șahtior Donețk; E - Barcelona, Lyon, VfB Stuttgart, Glasgow Rangers; F - Manchester United, AS Roma, Sporting Lisabona, Dinamo Kiev; G - Inter, PSV Eindhoven, ȚSKA Moscova, Fenerbahce. Iată programul meciurilor Stelei: Slavia Praga - Steaua, 18 septembrie; Steaua - Arsenal, 2 octombrie; Sevilla - Steaua, 23 octombrie; Steaua- Sevilla, 6 noiembrie; Steaua - Slavia, 27 noiembrie; Arsenal - Steaua, 11 decembrie.