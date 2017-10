Steaua Dunării Galaţi a luat tot la „Cupa Hagi“

Steaua Dunării Galați a luat tot la „Cupa Hagi“

Steaua Dunării Galați a câștigat, ieri, pe stadionul „Farul“ din Constanța, prima ediție a „Cupei Hagi“ la minifotbal. Pe lângă trofeu, gălățenii și-au adjudecat și cele trei premii individuale. În finala mare, arbitrată de Alexandru Tudor, Steaua Dunării Galați a dispus cu 5-1 (3-0) de Kinder Sângeorgiu de Mureș, formația care eliminase FC Farul în sferturi. Partida pentru locul trei i-a revenit lui CSM Reșița, care a învins în finala mică Gloria Bistrița, scor 4-2. În semifinale, sâmbătă, Kinder - Reșița 7-1 și Bistrița - Galați 0-4. Câștigătoarea „Cupei Hagi“ și-a adjudecat și toate premiile individuale: portarul turneului: Victor Odainiuc; golgeterul competiției: Alexandru Tudosie (7 goluri); cel mai bun jucător: Robert Hodorogea. „Sunt mândru și fericit că am avut ideea creării acestei competiții. An de an va fi mai bine. Mulțumesc că ni s-a pus la dispoziție stadionul Farul. Copiii reprezintă viitorul. Au nevoie de sprijin. Nu contează rezultatul, toți câștigă. Oricine se simte bine între copii. Le urez mult succes și să joace cât mai mult fotbal. Îi voi duce pe câștigători la un meci de Champions League, într-un oraș plin de istorie fotbalistică “, a declarat Gică Hagi, care s-a fotografiat cu toți copiii. Steaua Dunării va mai primi un stagiu de pregătire de zece zile în țară, la fel și ocupanta locului doi, iar echipa de pe locul trei - șapte zile de pregătire. La festivitatea de premiere a participat și portarul Rapidului, Dani Coman, dar și fostul goal-keeper Zoltan Iașko (care l-au premiat pe cel mai bun portar) și Paul Peniu, fostul președinte al FC Farul. Elena Frîncu, directorul DSJ Constanța, i-a oferit lui Hagi o plachetă, cu mențiunea „O viață dedicată sportului”.