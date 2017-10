Steaua-Chelsea. Absenţă de ultimă oră pentru Steaua!

1

Organizam deplasare pentru meciul Romaniei din Olanda. Plecare joi 21 martie ora 18,30 din Constanta. Traseul este Constanta - Bucuresti - Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu - Deva - Arad. Poate veni oricine doreste sa sustina echipa nationala si poate urca in unul din cele 4 autocare de oriunde doreste. Traseul complet: Arad - Nadlac - Szeged - Budapesta - Viena. La Viena se face popas de 9 ore. Vizitam orasul iar la 21,45 avem rezervare la o sala de bowling (unde sunt 40 de televizoare) sa vedem Ungaria - Romania. La ora 24,00 plecam spre Amsterdam pe traseul Viena - Graz - Regensburg - Koln. Ajungem la Amsterdam sambata 23 martie in jurul orelor 16,00. Avem cazare la Hotel Ibis - http://www.ibis.com/gb/hotel-5140-ibis-amsterdam-city-west/index.shtml. Avem rezervare pentru 3 nopti de cazare cu mic dejun inclus. De sambata de la ora 16,00 pana luni dimineata fiecare isi face programul sau se poate alatura grupului. Daca dorim sa vizitam ceva biletele de grup ne vor avantaja... Luni 25 martie ora 8,00 dupa ce luam micul dejun plecam in excursie la Brugge in Belgia ( 240 km de la Amsterdam). Brugge-ul este Venetia Nordului. Stam 4 ore in Brugge sa vizitam orasul si sa vedem stadionul lui FC BRUGGE. De acolo plecam la Bruxelles ( 95 km de la Brugge) - stam acolo 5 ore. Vizitam orasul si la fel cine va dori va merge sa vada si stadionul lui Anderlecht Bruxelles. Ne intoarcem noaptea in Amsterdam. Marti dimineata dupa micul dejun se baga bagajele la autocarul cu care ati venit si dupa aceea program liber prin oras. Biletele le veti primi in dimineata meciului si ne vedem direct la stadion. Dupa meci plecam spre casa dar modificand putin traseul. Intoarcerea se va face prin Praga - unde vom sta 9 - 10 ore sa vizitam orasul. Intoarcerea in Romania este prevazuta pentru joi 28 martie in jurul orelor 9 - 9,30 sa fim la vama Nadlac. Costurile sunt urmatorele: Transport autocar - 100 euro Cazare Ibis 3 nopti - 97,50 euro/pers + biletul de meci. Daca doriti sa mergeti sau pur si simplu sa intrebati ceva legat de deplasare va invit sa discutam prin mesaje sau la tel: 0786 46 26 65