Steaua - Baia Mare, rugby spectacol în finala Cupei României

1

trompeta de servicu

iar voi va uitati la ei pe net sau la televizor din cauza cuplului tusea si junghiul alias dragomir si fl constantin. trai nineaca pe astia doi: bani cu toptanu', rezultate ioc si toti se fac ca nu vad ca scroafa-i moarta in cotet. e si asta o performanta, sa stai trei ani pe locul patru, cu buget crescut an de an, fara cupa sau alte competitii castigate. au ajuns leprele sa distruga ce mai ramasese frumos si curat in orasul vostru