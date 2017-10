Steaua a pălit în faţa Luceafărului la “Cupa Hagi”

Steaua a pălit în fața Luceafărului la “Cupa Hagi”

Turneul final al „Cupei Hagi” (ediția a doua) a continuat ieri, cu etapa a doua a fazei grupelor. Pe terenul „Voința” s-au înregistrat rezultatele: Grupa A: Steaua Dunării Galați - Cautis Steaua Sudului București 0-0, Poli Iași - ACU Arad 1-4; Grupa B: Luceafărul Brăila - Steaua București 1-0, Aripi Pitești - FC Brașov 3-1; Grupa C: Arsenal Bistrița - Școala de Fotbal „Gică Popescu” 1-4, Kinder Sângeorgiu de Mureș - Petrolul '95 Ploiești 2-2; Grupa D: FCM Bacău - LPS Banatul Timișoara 2-3, AS Team București - FC Bihor 4-2. Astăzi, se dispută ultima rundă a seriilor, în urma căreia se vor stabili meciurile din sferturi, care vor avea loc sâmbătă, de la ora 9,30. Programul de azi e următorul: ora 9,30: Galați - Iași, Cautis - Arad; ora 11: Brăila - Pitești, Steaua - FC Brașov; ora 17: Bistrița - Kinder, „Gică Popescu” - Petrolul; ora 18,30: Bacău - AS Team, Timișoara - Bihor.