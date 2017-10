Steaua, 1-2 la Sevilla

Steaua a înregistrat, aseară, pe terenul Sevillei, a treia înfrângere din tot atâtea meciuri în grupele Ligii Campionilor. Militarii au pierdut cu 1-2, golurile fiind realizate de Kanoute 5, Luis Fabiano 17 / Ov. Petre 63. În celălalt meci al grupei, Arsenal - Slavia Praga, au câștigat englezii la scor, cu 7-0, iar în restul grupelor rezultatele au fost: grupa E: Glasgow Rangers - FC Barcelona 0-0, VfB Stuttgart - Lyon 0-2; grupa F: AS Roma - Sporting Lisabona 2-1, Dinamo Kiev - Manchester United 2-4; grupa G: ȚSKA Moscova - Inter Milano 1-2, PSV - Fenerbahce 0-0. Diseară, de la ora 21,45, se dispută și restul partidelor din etapa a treia a grupelor: grupa A: Beșiktaș - Liverpool, Olympique Marseille - FC Porto; grupa B: Rosenborg - Valencia, Chelsea - Schalke 04; grupa C: Werder Bremen - Lazio, Real Madrid - Olympiacos (sport.ro, înregistrat, ora 24); grupa D: Benfica - Celtic Glasgow, AC Milan - Șahtior Donețk (Pro TV, direct).