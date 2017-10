Start lansat al Cupei CELCO la tenis de câmp!

Ieri, la Baza Sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul lacului Siutghiol, a debutat ediția a V-a a Cupei CELCO la tenis de câmp. Pe lângă tradiționalele probe de dublu masculin pentru veterani (+35, +45 și +55), anul acesta, în premieră, sponsorul principal CELCO vine în sprijinul tinerilor sportivi din Constanța, și nu numai, introducând o nouă probă: cea pentru juniori cu vârste cuprinse între 16-18 ani.O nouă ediție a Cupei CELCO a luat startul, ieri, pe terenurile de la TC Idu Mamaia. Concursul, devenit deja tradițional pe litoral, se adre-sează veteranilor și, mai nou, juniorilor, datorită dorinței spon-sorilor de a promova tinere talente locale, dar și naționale.„Suntem bucuroși că am reușit să organizăm acest concurs. Trebuie să mulțumim companiilor care au făcut posibilă realizarea acestei competiții. Anul acesta, am decis extinderea Cupei CELCO și pentru tineret și sunt convins că această probă va deveni o obișnuință anuală”, a declarat, în cadrul conferinței de presă de ieri, fostul prefect al județului Constanța, Dănuț Culețu, un împătimit al sportului cu racheta și cel care a venit cu ideea demarării acestei competiții, sprijinită ulterior de doi oameni de afaceri constănțeni, verii Niculae Dușu și Ion Dușu.Inițiativa celor de la CELCO și a partenerilor acestora este susținută și de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.„Lucrurile mari se fac alături de oameni mari, cu dăruire și pasiune. Ceea ce vedem la această competiție este dovada clară a acestor lucruri. Sprijinirea unui asemenea eveniment reprezintă cel mai frumos exemplu de implicare în sport. Felicit organizatorii pentru realizarea acestui concurs, devenit tradițional în Constanța”, a declarat directorul executiv al DJST Constanța, Claudiu Teliceanu.Premii de 4.100 euroOdată cu introducerea unei noi probe, respectiv cea de simplu masculin și feminin 16-18 ani, premiile au crescut, ajungând, anul acesta, la suma totală de 4.100 euro.Astfel, câștigătorul primului loc la juniori va primi un voucher de 1.000 euro, în timp ce locul secund va fi premiat cu un voucher de 300 euro. La veterani, campionii vor fi răsplă-tiți cu câte 300 de euro, iar ocupanții locului doi vor încasa 200 euro.În concurs, s-au înscris 26 de perechi la categoriile +35, +45, +55 și opt juniori la simplu masculin și feminin.Vineri, va avea loc o masă festivă cu toți jucătorii și oficialii competiției, organizată la Hotel Condor din Mamaia, urmând ca sâmbătă să se țină festivitatea de premiere.CELCO, alături de sport și de mediul înconjurătorPentru sponsorul principal al Cupei CELCO, atât activitățile sportive, cât și cele non-profit reprezintă un interes necondiționat, astfel că îmbrățișarea acestor acțiuni demonstrează viziunea și dorința fabricanților de BCA - CELCO către un viitor mai bun, mai sigur și mai prosper pentru tineri, dar și pentru bătrânii sau nevoiașii loviți de neșansă.„Suntem bucuroși că am reușit să organizăm și anul acesta Cupa CELCO, alături de partenerii noștri Club Tenis Idu și HEAD. Cupa CELCO a devenit o tradiție în Constanța și o tradiție pentru CELCO, companie responsabilă față de mediul înconjurător și social. Considerăm că este de datoria noastră să sprijinim mediile defavorizate prin programe cum ar fi «Habitat for Humanity», în cadrul căruia am sprijinit reconstrucția caselor afectate de viituri în Moldova. De asemenea, de datoria noastră este să sprijinim căminele de bătrâni, de copii și diverse cazuri sociale pe măsura posibilităților. Considerăm că sportul reprezintă un promotor foarte important României peste hotare. Din acest motiv, pentru anul 2013, am decis extinderea Cupei CELCO și pentru juniori”, a declarat directorul de marketing CELCO, Anca Elisabeta Bosînceanu.