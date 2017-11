Stănescu: "Putem compara acest duel cu meciul dintre FCSB şi Manchester City"

Magdeburg - HC Dobrogea Sud, în Cupa EHF

Stănescu: "Putem compara acest duel cu meciul dintre FCSB și Manchester City"

Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud au pornit, vineri, spre Germania, acolo unde vor încerca să țină piept nemților de la Magdeburg, una din cele mai valoroase echipe din Europa, într-o partidă din turul trei preliminar al Cupei EHF, ultimul înaintea grupelor.Duelul are loc duminică, 19 noiembrie, de la ora 16, și va reprezenta debutul antrenorului Sandu Iacob în cupele europene.Președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu, a declarat că este conștient de valoarea oponenților de duminică, dar consideră că echipa sa nu are nimic de pierdut și va încerca să obțină un rezultat onorabil.„Magdeburg este o echipă de top a celui mai puternic campionat din lume, Handball Bundesliga. Ca o comparație, pot asemăna această partidă cu meciul de fotbal dintre FCSB și Manchester City, de anul trecut. Dar asta nu înseamnă vom merge acolo să ne predăm. Va fi extrem de greu, însă chiar nu avem nimic de pierdut”, a spus președintele Stănescu.HC Dobrogea a adunat șapte partide fără înfrângere în acest sezon, iar creșterea de formă se datorează, în mare parte, celor doi antrenori Sandu Iacob și Marko Isakovic, cei care au reușit să facă uitată prestația modestă a echipei din perioada francezului Christian Gaudin.„Sandu Iacob este diferit de restul antrenorilor. A reușit, într-un timp relativ scurt, să aducă echipa lângă el. Pentru el, nu există un 7 standard. Cine este mai în formă, acela joacă. Așa au avut ocazia să strălucească Ionuț Nistor, Mihai Rohozneanu sau Dane Sijan. În plus, construiește și riscă mai mult, după cum vedem, cu rezultate. Ne bucură acest lucru și sper să o țină tot așa”, a completat Ionuț Stănescu.Chiar dacă au acuzat lovituri în ultima partidă de campionat, cu Dunărea Călărași (21-20), interii dreapta Nikola Crnoglavac și Dejan Malinovic sunt refăcuți complet și sunt pregătiți pentru confruntarea cu Magdeburg. Singurii care vor absenta sunt sârbii Zoran Nikolic (operat la genunchi) și Nemanja Mladenovic.„Handbalul este un sport dur, iar astfel de accidentări se întâmplă. Am pierdut două piese foarte importante, dar avem dubluri care să-i substituie. Pentru Nikolic și Mladenovic, cel mai important lucru este să se refacă repede și bine și să ne putem baza pe ei în continuare”, a completat Stănescu.Partida retur dintre HC Dobrogea Sud și Magdeburg are loc duminică, 26 noiembrie, de la ora 19, la Sala Sporturilor din Constanța.v v vVineri, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României, din perioada 6-8 decembrie. HC Dobrogea Sud va juca, acasă, cu Poli Iași, prilej pentru foștii jucători ai HCDS Alin Pleșca și Ionuț Săulescu să se întoarcă pe litoral.