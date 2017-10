Stănescu: "E mai bine că jucăm primul meci cu CSM Bucureşti"

HC Dobrogea și-a aflat adversara din Final Four-ul Cupei României

Stănescu: "E mai bine că jucăm primul meci cu CSM București"

Ieri, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din semifinalele turneului Final Four al Cupei României la handbal masculin, ediția 2015-2016, ce se va disputa, în zilele de 15 și 16 aprilie, în Sala Polivalentă din Brăila.Prima semifinală a competiției va fi un adevărat regal handbalistic sau mai bine zis „finala din semifinală”. HC Dobrogea Sud va da piept cu CSM București, ocupanta locului secund din Liga Națională, la sfârșitul sezonului regulat. Partida va avea loc vineri, 15 aprilie, de la ora 17.15. La echipa bucureșteană, evoluează și foști jucători de la ex-campioana HCM Constanța, precum Javier Humet, Marius Stavrositu sau Marius Novanc, care se vor duela cu bunii lor prieteni Ionuț Stănescu, George Buricea și Laurențiu Toma.„Pentru a câștiga Cupa României, trebuia oricum să jucăm și cu CSM București. Consider că este mai bine să jucăm contra lor primul meci, când toată echipa este la 100% fizic. Cu orice echipă am fi picat, ar fi fost greu oricum. Important este ca noi să ne facem jocul cât mai bine și să ne impunem, indiferent de adversar. Jucăm fiecare partidă doar cu gândul la victorie. Din păcate, Enescu are probleme medicale și nu cred că se va reface nici până la Final Four. Sper totuși să ne descurcăm și să cucerim trofeul, așa cum ne-am propus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător Ionuț Stănescu.Semifinala a doua le va pune față în față pe HC Dunărea Călărași și Steaua București, tot vineri, de la ora 19.45. Costul unui bilet de acces la aceste meciuri este de 20 lei.Partidele din Final Four-ul Cupei României vor fi transmise în direct de DigiSport 2 și 3.