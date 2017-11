Stănescu: "Avem o şansă foarte mare de a realiza o performanţă istorică pentru Constanţa"

HC Dobrogea Sud - SC Magdeburg, în Cupa EHF

Stănescu: "Avem o șansă foarte mare de a realiza o performanță istorică pentru Constanța"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța se află în fața celui mai important meci de la înființare. Orele se scurg cu repeziciune, iar tensiunea atinge cote înalte. Duminică, 26 noiembrie, de la ora 18, Sala Sporturilor va deveni un vulcan de energie și speranță, atunci când dobrogenii vor înfrunta echipa germană SC Magdeburg, în manșa retur a turului trei preliminar din Cupa EHF.Mare favorită la tragerea la sorți, Magdeburg s-a trezit condusă în tur și a fost aproape de o mare dezamăgire în ochii propriilor suporteri. Într-un final, nemții s-au impus cu 27-25, însă HCDS le-a dat peste cap planurile, obligându-i să nu mai vină la Constanța în excursie. Jucătorii antrenați de Sandu Iacob i-au pus gând rău echipei din Handball-Bundesliga și vor face tot posibilul să o elimine.„Este un meci deosebit de important pentru noi. Avem o șansă foarte mare, reală, de a realiza o performanță istorică pentru Constanța. Personal, nu îmi aduc aminte ca o echipă din România să fi eliminat o formație din Germania. De asemenea, în ultimii 15 ani, Constanța nu a pierdut nicio calificare pe teren propriu, așa că nu văd de ce am începe acum. O asemenea performanță nu se poate realiza decât cu o sală arhiplină. Sunt sigur că Sala Sporturilor va fi plină și va reprezenta al optulea jucător pentru noi”, a declarat președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Căpitanul dobrogenilor, Laurențiu Toma, rămâne moderat în afirmații și crede că lupta decisivă se va da în plan psihologic. După „surpriza” contra constănțenilor, Magdeburg a pierdut și duelul din campionat cu Flensburg.„Niciun meci nu seamănă cu altul. Așa cum noi am pregătit special această partidă, sunt sigur că așa au făcut și ei. Magdeburg este o echipă de top și va veni la Constanța să câștige. Va trebui să fim atenți și să fructificăm cât mai multe din ocaziile avute. Cred că se va impune echipa care va greși cel mai puțin”, a spus Toma.Cu o filozofie diferită față de predecesorii săi, antrenorul Sandu Iacob a reușit să se facă înțeles de jucători, iar rezultatele sunt vizibile: șase partide consecutive fără înfrângere în Liga Națională. În același timp, a readus speranța în sufletele suporterilor constănțeni, care vor umple Sala Sporturilor, duminică. Cei care vor să-și achiziționeze bilete la acest meci ar trebui să se grăbească, deoarece tichetele sunt pe terminate. Prețul unui bilet de acces este 20 de lei.„Suntem privilegiați să ne aflăm în postura unei echipe care are șansa să elimine o formație din Germania, mare favorită după tragerea la sorți. Cu siguranță, va fi un meci infernal și chiar dacă am fi reușit să ne impunem în Germania, tensiunea ar fi fost aceeași. Suntem pregătiți să arătăm că știm handbal și să facem cinste suporterilor și orașului Constanța. Noi am câștigat greu la Vaslui, ei au pierdut cu Flensburg, s-a produs o încărcare mentală și fizică pentru ambele echipe, dar acum depinde foarte mult și de cum ne-am recuperat. Ei sunt obișnuiți cu acest program aglomerat, cu meciuri importante, fiind o formație cu multe meciuri europene. Cu toate acestea, noi vom avea de partea noastră o sală plină, care ne va susține și ne dorim să realizăm o partidă memorabilă”, a declarat antrenorul Sandu Iacob.