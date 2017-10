Stadionul "Mihail Naca", gazda turneului de mini-rugby "Trofeul Tomis"

Sâmbătă și duminică, pe stadionul de rugby „Mihail Naca”, se va desfășura competiția de mini-rugby „Trofeul Tomis”, la categoriile de vârstă U10, U12 și U14. Turneul reprezintă etapa a III-a a Campionatului Național. Primele două etape au avut loc la Cheile Grădiștei și Iași. La această competiție participă peste 400 de jucători.La cele două manșe anterioare, A.S. Victoria Cumpăna, antrenată de Florin Băcioiu, a câștigat primul loc la U10 și U12, iar C.S.O. Ovidiu, antrenată de Bogdan Cristea, la U14. Echipa CSC Mihail Kogălniceanu, antrenată de Romeo Bezușcu și Vasile Cornel, a ocupat locul doi la U12 la Iași și a terminat pe locul trei, U12 și U14, la Cheile Grădiștei.Iată echipele participante: U10: AS Victoria Cumpăna, CSS Bârlad, CSS Aurora Băicoi, Warriors Timișoara, ACS Șoimii București, Perla Murfatlar, CSO Pantelimon; U12: AS Victoria Cumpăna, CSC Mihail Kogălniceanu, ACS Șoimii București, CSS Bârlad, CS Aurora Băicoi, CSM Câmpia Turzii, CS Dinamo, CSO Pantelimon, ARC Marina Mangalia; U14: CSO Ovidiu, CS Rugby Săcele, CS Warriors Timișoara, CSS Bârlad, CSC M. Kogălniceanu, Callatis Mangalia, CSS Gura Humorului, CSM Suceava, CSS Unirea Iași, PCE Ilfov.Astăzi, de la ora 19.00, va avea loc ședința tehnică pentru stabilirea meciurilor.