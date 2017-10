Stadionul de rugby „Farul“ ar fi înnobilat să poarte numele „Mihai Naca“

Fost jucător al Farului și al echipei naționale de rugby a României, Ion Marica s-a stabilit de ani buni în Franța, alegând libertatea într-o vreme în care nici în șoaptă nu-ți puteai expune opiniile. Însă, chiar și din Lyon, Marica este la curent cu toate noutățile din rugby-ul românesc și, mai ales, din cel constănțean. Fostul internațional român ne-a vizitat, zilele trecute, la redacție. S-a arătat profund nemulțumit de modul în care este administrat clubul RCJ Farul, considerând că nepriceperea șefilor a generat lipsa de performanță a echipei. Despre acest subiect, vom scrie într-o ediție viitoare. Astăzi, ne oprim doar asupra unei scrisori-document, al cărei personaj principal este regretatul Mihai Naca, antrenor emerit sub comanda căruia Farul a câștigat nu mai puțin de șase titluri de campioană. „Mihai Naca a fost un antrenor de excepție și, în același timp, un caracter aparte. Rugby-ul era viața lui, a slujit acest sport până în ultima clipă, deși, în ultimii ani, fusese marginalizat. Vorbea rar despre el, prefera ca lumea să-l judece după rezultate. Iar când Farul se clasa pe locul doi sau trei, era primul care își făcea analiza critică. A fost un antrenor emblematic pentru rugby-ul constănțean și cred că merită ca stadionul să-i poarte numele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marica. Iată, în rândurile ce urmează, una dintre rarele autoprezentări ale antrenorului emerit, chestionat fiind chiar de Ion Marica. Cine ești dumneata, domnule Naca? „Dragul meu Ion Marica, deși nu îmi place să vorbesc despre mine, pentru tine, fac o excepție, pentru că ai fost unul dintre marii jucători ai României. După Wusec, urmezi tu, sau, dacă stau să mă gândesc mai bine, ați fost pe același plan. Ca orice copil, și eu am jucat mingea ovală, fără să mă gândesc atunci că acest minunat joc o să mă cucerească total pentru toată viața. Sincer să fiu, rugby-ul s-a contopit cu familia și existența mea. Faptul că sunt înnobilat cu șase titluri de campion consider că este urmare a implicării, cu toată ființa, în acest sport - RUGBY. Cu Farul, am cunoscut cele mai mari satisfacții. Am învins echipe din Noua Zeelandă, Franța, Scoția, Anglia, Spania. Am și pierdut bătălii, dar esențial este că nu am rămas datori și am ieșit cu fruntea sus din teren. Am condus naționala României la Cupa Mondială, imnul a cântat pentru noi, ce poate fi mai înălțător?”, scria, cu ani în urmă Mihai Naca. Pentru toate aceste performanțe, tehnicianul constănțean a fost decorat cu Ordinul „Meritul sportiv clasa a III-a”.