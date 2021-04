Squash-ul constănţean ar putea renaşte ca pasărea Phoenix. „E un proiect ambiţios”

Astfel, în fiecare an scurs de la închiderea terenurilor din cadrul West Side, în 2018, am avut jucători participanţi la turnee naţionale sau la Campionatul Naţional. Din păcate, doar la seniori sau senioare am avut participanţi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side Constanța, Ilie Bănică.





Iată rezultatele înregistrate în ultimii ani:



2019: Cupa Aerosquash Bucureşti: Horia Naumescu - locul 8, Bogdan Ilie Petre - locul 10, Alin Averchi - locul 11.



Cupa Infinity Bucureşti: Alin Averchi - locul 9, Bogdan Ilie Petre - locul 10.



Romanian Open Squash Cluj Napoca: Alexandra Bardac - locul 3.



Campionatul Naţional Bucureşti: Alexandra Bardac - locul 2, Alin Averchi - locul 10, Horia Naumescu - locul 12.



2020: Cupa Infinity Bucureşti: Bogdan Ilie Petre - locul 5, Alin Averchi - locul 6.



Cupa României: Bogdan Ilie Petre - locul 6.



Campionatul Naţional de veterani: Horia Naumescu - locul 1.



Campionatul Naţional Bucureşti: Alexandra Bardac - locul 1, Horia Naumescu - locul 8, Alin Averchi - locul 12, Bogdan Ilie Petre - locul 17.



2021: Campionatul Naţional Bucureşti: Alexandra Bardac - locul 3, Alin Averchi - locul 7, Bogdan Ilie Petre - locul 10.





„Desigur, în acest an, s-ar putea să mai fie concursuri, dar este puţin probabil, depinde de condiţiile impuse de pandemie”, a mai spus Ilie Bănică.



Terenuri de squash în ansamblu rezidenţial





În altă ordine de idei, au început, la Constanţa, în luna februarie, lucrările la un ansamblu rezidenţial, iar în proiect este prevăzută construirea a două terenuri de squash şi a dependinţelor necesare desfăşurării acestei activităţi la subsolul acestui ansamblu.





„Este o veste foarte bună, un proiect ambiţios, care ar putea însemna renaşterea squash-ului la Constanţa. Să sperăm că proiectul va fi dus cât mai repede la bun sfârşit, iar iubitorii acestui sport vor avea din nou terenuri de profil la malul mării”, a precizat vicepreşedintele ACS Squash West Side Constanța, Ilie Bănică.





„Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat pe două planuri, din privinţa jucătorilor. În ceea ce îi priveşte pe jucătorii din Constanţa, elanul de la început al acestora, prin efortul efectuat pentru a juca la Călăraşi sau Bucureşti, s-a stins uşor şi rareori mai frecventează o sală de joc, de regulă când au drum şi timp prin Bucureşti. Pe de altă parte, jucătorii din Bucureşti, legitimaţi la ACS Squash West Side, continuă să joace şi în aceste condiţii impuse de pandemie.