Sportul naţional al românilor va ajunge în Brazilia

Sportul național al românilor va ajunge în Brazilia

Sportul nostru tradițional - oina - va ajunge cât de curând și în Țara Cafelei, acolo unde se va încerca implementarea acestuia la nivelul unor școli din statul Rio Grande do Sul. Nu ar fi prima țară care face cunoștință cu oina noastră tradițională, jocul ajungând în ultimii ani în Japonia, India sau Olanda.







„Zilele trecute, am fost contactat de Jeferson Silva, un tânăr din orașul Canela din statul Rio Grand do Sul, Brazilia. Din discuțiile purtate, am aflat că îi place oina, un sport pe care a avut ocazia să îl vadă pe internet. Deoarece îi place sportul nostru național, dorește să îl introducă în câteva școli din oraș unde el are un parteneriat pentru organizarea activităților sportive. În acest sens, a trimis o solicitare oficială către federație pentru a fi ajutat cu materiale de descriere a jocului, precum și materiale de joc. Îi vom acorda sprijinul necesar pentru această tentativă de promovare a oinei în această țară deosebită - Brazilia. Îi dorim mult succes!”, a declarat președintele Federației de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre.