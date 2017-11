Sportul fără bariere leagă prietenii între români şi bulgari

Sportul fără bariere leagă prietenii între români și bulgari

Ieri, în sala de tenis de masă a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, s-a prezentat faza finală a proiectului Erasmus+ Sport, intitulat „Sport without Borders - Rediscover and Develop Your Potential”.La eveniment, au fost prezenți președintele Asociației Județene de Tenis de Masă Constanța și coordonatorul lotului național feminin al României, Viorel Filimon (manager proiect), directorul executiv al CS Farul Constanța, Ilie Floroiu, directorul adjunct al CS Farul, Sorin Bașturea, alături de antrenorii Elena Sebe și Daniela Micu, dar și colegii din Bulgaria, cei care au făcut posibil acest parteneriat.Proiectul a început în data de 1 ianuarie și a avut drept obiectiv schimbul de experiență între practicanții de tenis de masă și aikido dintre cele două țări, oportunitatea de a înțelege, compara și împărtăși cele mai bune practici ale acestor discipline și șansa de a socializa. Cel puțin 45 de sportivi au făcut parte din acest proiect.„Ne bucurăm foarte mult că am făcut parte din acest proiect și le mulțumim colegilor noștri din Bulgaria pentru faptul că au avut curajul să ne invite. Sper că este doar începutul unei bune colaborări și vom face tot posibilul ca sportivii noștri să atingă marea performanță”, a declarat Viorel Filimon.