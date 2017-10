Sportul de performanţă rămâne sub tutela MTS-ului

Sportul de performanță rămâne sub tutela MTS-ului

Preluarea activităților de interes local în ceea ce privește sportul și tineretul se va realiza în mod progresiv la solicitarea administrației publice locale, doar sportul de performanță rămânând sub tutela ministerului de resort. „După negocierile cu structurile asociative, am decis ca ceea ce ține de sportul de performanță să rămână în administrarea ministerului, urmând să descentralizăm restul activității sportive, respectiv de tineret”, a declarat ministrul Monica Iacob-Ridzi, după ședința de Guvern în care s-a aprobat re-gulamentul privind descentralizarea în domeniu. Ridzi a precizat că, în urma procesului de descentralizare, administrarea activității cluburilor sportive municipale se va realiza în funcție de modalitatea pe care fiecare autoritate locală o va agrea. „Autoritățile locale vor face o solicitare către minister, după ce noi, în prealabil, vom transmite fiecărei autorități o listă cu toată baza materială care urmează să fie supusă descentralizării, cu numărul de personal pe care-l avem și cu bugetul aferent. Pentru că, din negocierile pe care le-am avut, am ajuns la concluzia că nu există o formulă unitară privind descentralizarea în ceea ce privește Ministerul Tineretului și Sportului. Sunt președinți de consilii județene sau reprezentanți ai administrațiilor locale care nu doresc preluarea în administrare, ci mai degrabă agreează formula să se asocieze cu ministerul, clubul sportiv municipal și eventual cu Comitetul Olimpic Român. De aceea, am lăsat această posibilitate de a alege fiecărei autorități locale, prin urmare descentralizarea va fi realizată printr-o formulă agreată de fiecare parte”, a explicat ministrul. Până la sfârșitul lunii mai, MTS va transmite autorităților locale listele cu tot ceea ce se descentralizează și, tot până atunci, se va face o centralizare cu ceea ce-și dorește fiecare județ în parte să preia. Autoritățile locale care vor dori să preia cluburi vor trebui să îndeplinească anumite obligații - să mențină destinația imobilelor pentru desfășurarea activităților de educație fizică și sport și să facă lucrări de întreținere și modernizare a bazelor sportive preluate. „Vor trebui să respecte programul de desfășurare a competițiilor naționale și internaționale și să pună la dispoziția acestor com-petiții, gratuit, imobilele pe care le-au preluat. Ministerul își va păstra atribuțiile de control prin opt inspectorate regionale pe care le vom înființa”, a conchis Ridzi. *** Directorul executiv al DSJ Constanța, Elena Frîncu, este unicul candidat pentru postul de director coordonator al instituției, în timp ce, în cursa pentru funcția de director coordonator adjunct, sunt înscrise Isabella Stan și Alina Blebea. De asemenea, Ilie Floroiu și Sorin Bașturea și-au depus dosarele pentru posturile de director coordonator, respectiv director coordonator adjunct al CS Farul. Examenele vor avea loc în data de 14 mai, la ora 9.00, la București. În ceea ce privește preluarea bazelor aparținând în momentul de față MTS-ului, Elena Frîncu va propune ca arena de rugby Farul să rămână RCJ-ului, sala Tomis din b-dul Aurel Vlaicu - Primăriei, cu destinația handbal feminin, stadionul „Badea Cârțan” - Primăriei sau Consiliului Județean, cu destinația Sala Polivalentă, iar CS Farul - Primăriei. Stadionul de fotbal „Farul”, luat în concesiune pe 49 de ani, prin Hotărâre de Guvern, și Complexul „Triunghi” vor rămâne la FC Farul. „Vom lua deciziile cele mai bune, în folosul sportului constănțean. Cazul nostru este cel mai fericit, pentru că toate bazele MTS din teritoriu sunt funcționale”, a explicat Frîncu.