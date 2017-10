Sportul constănţean, îndoliat. Iancu Băcioiu a încetat din viaţă

2

Iancu Bacioiu

Profund intristat si indurerat de disparitia fostului meu coleg si amic Iancu. Nu voi uita niciodata rolul imens pe care la avut in gramada noastra in meciul cu Franta din 14 noiembrie 1976 de pe Giulesti,cind am batut pe cocosul galic cu 15-12 dupa ce fusesem condusi cu 12-0. Sincere condoliante familiei si Dumnezeu sa-l ierte.