Sportul constănţean a făcut faţă provocărilor şi crizei economice

Ședința de analiză a activității DSJ și CS Farul Constanța pe 2009

Sportul constănțean a făcut față provocărilor și crizei economice

Reprezentanți ai structurilor sportive de pe litoral, administrației locale, dar și ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Autorității Naționale pentru Sport și Tineret au participat, ieri, la ședința de analiză a activității DSJ și CS Farul Constanța pe 2009, eveniment desfășurat la Biblioteca Județeană „I. N. Roman”. În ciuda crizei economice, anul 2009 a fost unul bun pentru Direcția pentru Sport a Județului Constanța. Realizarea proiectului județean „Sportul, un element al culturii”, grație sprijinului admi-nistrației locale și a subvenției MTS, organizarea de competiții naționale și internaționale de anvergură, organizarea de activități sportive în mediul rural, modernizarea bazelor sportive proprii, perfecționarea continuă a salariaților DSJ și editarea unui nou capitol al Istoriei Sportului Constănțean se numără printre cele mai importante realizări ale acestei instituții pe anul 2009. „Am depășit un an dificil nu numai pentru sport, ci și pentru întreaga societate românească, dar, datorită partenerilor noștri de nădejde, am trecut mai ușor peste toate încercările. Au fost multe provocări, Constanța a găzduit cu succes importante evenimente și s-a achitat cu brio de sarcini. Am cooptat foști sportivi de performanță în administrația sportivă și vom continua proiectul Să ne amintim de ei, adresat fostelor glorii ale sportului constănțean”, a declarat directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu. Fariștii și-au depășit norma de medalii Și CS Farul raportează rezultate foarte bune pe 2010. Din cei 413 sportivi membri ai celor 13 secții, 300 au fost clasificați, iar 79 au fost promovați în loturile naționale (seniori, tineret, juniori) ale României. La Campionatele Naționale, s-au câștigat 384 de medalii (obiectivul era de 268), iar din întrecerile internaționale oficiale, fariștii s-au întors cu 66 de medalii, în condițiile în care conducerea clubului (director coordonator, Ilie Floroiu) stabilise ca țintă 43 de clasări pe podium. Rezultate foarte bune și-au trecut în palmares canotoarea Diana Bursuc, medaliată cu argint la Campionatele Mondiale, atleta Nicoleta Grasu, bronz la CM, jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara, campioană europeană, precum și componenții secțiilor de gimnastică aerobică sau navomodelism, multipli medaliați la Europene.