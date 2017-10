Sportivii olimpici de la Soci vor primi medalii de aur cu fragmente de meteorit

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sportivii care vor câștiga sâmbătă medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Soci vor primi medalii care contin fragmente de meteoritul care a cazut in urma cu exact un an in regiunii Celeabinsk. Zece medalii de aur vor fi decernate astăzi, potrivit B1.ro."Le vom oferi medaliile speciale tuturor sportivilor care vor câștiga aurul în această zi, pentru că atât căderea unui meteorit, cât și Jocurile Olimpice sunt evenimente globale", a declarat ministrul rus regional al Culturii, Alexei Betehtin.Medaliile cu fragmente din corpul ceresc vor reveni câștigătorilor probelor: 1.500 metri masculin la patinaj viteză, 1.000 m feminin short track, 1.500 m masculin short track, ștafeta feminină cross-country, sărituri cu schiurile K-125 la masculin, slalom super-uriaș feminin și skeleton masculin.La 15 februarie anul trecut, un asteroid s-a prăbușit deasupra regiunii Celeabinsk, rănind 1.500 de oameni și provocând imense pagube materiale.