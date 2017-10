Sportivii de la CS Farul, medaliaţi la CN de culturism şi body fitness

Sportivii de la CS Farul, medaliați la CN de culturism și body fitness

În perioada 22-24 aprilie, la Iași, a avut loc Campionatul Național de culturism și body fitness pentru cadeți, cadete, juniori și junioare.La acest concurs, delegația Clubului Sportiv Farul, formată din 14 sportivi aflați sub îndrumarea profesorului Cristian Mihăilescu, a reușit să obțină cinci medalii: una de aur, trei de argint și una de bronz.Cea mai importantă distincție a fost obținută de Andreea Coteț - locul 1 în proba de fitness, cadete. În cadrul aceleiași probe, colega sa Victoria Scupra a ocupat locul secund. Tot medalii de argint au obținut și Adrian Biciu - fitness juniori și Cosmina Tudosă - body fitness juniori. În proba de fitness cadeți, Dafne Stanciu a terminat pe locul trei.„Îmi pare rău că nu au fost mai mulți spectatori, deoarece campionatul a avut loc într-un mall important din Iași. Au fost trei zile minunate în care am știut să ne susținem unul pe celalalt și să ne fim alături. Această medalie mi-a confirmat faptul că am ales bine acest sport și că pot avea așteptări mult mai mari de la mine pe viitor. Îmi propun ca la anul să aduc medalia de aur Clubului Sportiv Farul și să îmi depășesc performanțele obținute în acest an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medaliata cu argint în proba de body fitness, juniori, Cosmina Tudosă.