Sportivii de la Aurora 23 August ţintesc podiumul la Naţionalele de Qwan Ki Do

Sportivii de la Aurora 23 August țintesc podiumul la Naționalele de Qwan Ki Do

Sâmbătă și duminică (25-26 martie), în Sala Polivalentă din Iași, are loc Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Și-au anunțat prezența în concurs aproximativ 550 de copii, legitimați la 27 de cluburi din întreaga țară. Județul Constanța va fi reprezentat de nouă sportivi de la Aurora 23 August. Aceștia vor lua parte atât în probe tehnice (Thao Quyen), cât și în cele de luptă (Song Dau).Competiția este organizată de Federația Română de Arte Marțiale, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului.Disciplina Qwan Ki Do este o artă marțială chino-vietnameză, iar tehnicile provin în mare parte de la cele patru mari școli de călugări shaolin. Qwan Ki Do reprezintă o sinteză a acestor stiluri. Aceștia pot folosi în luptă pumnul, spatele pumnului, marginea mâinii, palma, antebrațul, cotul, loviturile de picior, călcâi sau genunchi, dar și arme de luptă.