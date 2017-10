Sportivele de la CS Farul, campioane ale Bulgariei

Jucătoarele Anamaria Sebe și Alina Zaharia, de la CS Farul Constanța, au reușit să cucerească, duminică, titlul de campioană a Bulgariei la tenis de masă, sub stindardul echipei Komfort Varna. Cele două constănțence, împreună cu localnica Tanya Asenova, au dominat autoritar competiția, înregistrând victorii pe linie. Competiția a debutat în octombrie, la start fiind înscrise opt echipe. În faza finală, au rămas cele mai bune patru formații, care au găzduit pe rând câte un turneu, în care s-a jucat după sistemul „fiecare cu fiecare”, la capătul cărora Komfort Varna s-a încununat campioană. „Sunt foarte fericită că am câștigat trofeul, fiindcă am muncit un an întreg pentru această performanță și sunt mândră de mine și colegele mele. Știam din penultima etapă că suntem campioane, dar am vrut să terminăm sezonul fără înfrângere, mai ales că evoluam pe teren propriu. Ne-am bucurat că au fost alături de noi oameni dragi care ne-au susținut. Din păcate, nu avem timp de vacanță, în week-end-ul viitor va avea loc turneul Top12 pentru seniori și trebuie să ne menținem în formă”, a declarat Anamaria Sebe.