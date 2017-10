Sportive din Top 300 WTA, pe tablourile de la ITF Mamaia Trophy

În perioada 30 august - 4 septembrie, Tenis Club Idu Mamaia și Federația Română de Tenis organizează, la Mamaia, ediția a V-a turneului Mamaia Idu Trophy Comvex, turneu feminin de tenis inclus în Pro Circuit ITF și dotat cu premii în valoare totală de 25.000 dolari.La fiecare ediție, turneul de la Mamaia a reprezentat oportunitatea pentru tinerele jucătoare române de a obține puncte importante în clasamentul WTA, care să le permită participarea direct pe tablourile principale în turnee mai bine cotate din circuitul profesionist. La ediția din acest an, prima favorită a turneului va fi românca Cristina Dinu (230 WTA, câștigătoare în 2013 și finalistă în 2015), iar alte șase „tricolore” sunt direct acceptate pe tabloul principal de 32, grație clasamentului personal: Alexandra Cadanțu (264 WTA), Mihaela Buzărnescu (273 WTA), Nicoleta-Cătălina Dascălu (282 WTA), Elena Gabriela Ruse (331 WTA), Irina Maria Bâra (333 WTA) și Jaqueline Cristian (424 WTA). La turneu au confirmat participarea sportive reprezentând 14 țări: Argentina, Bosnia-Herțegovina, Cehia, Croația, Franța, India, Italia, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, România, Slovacia, Statele Unite ale Americii și Ucraina.„Cu siguranță vom avea parte de un turneu foarte echilibrat și spectaculos. Anul acesta, am fost rugați să mărim tabloul de calificări deoarece s-au anulat toate turneele din Turcia, din pricina problemelor interne ale țării. Inițial, tabloul nostru era gândit pentru 64 de sportive, însă l-am mărit la 96, pentru a da tuturor șansa de a juca. Avem asigurate, ca în fiecare, wild-card-uri pentru cele mai promițătoare sportive din țară, fiindcă au nevoie de încurajarea noastră”, a declarat Alina Idu, manager TC Idu Mamaia.Anul trecut, proba de simplu a fost o confruntare 100% românească. Ana Bogdan (fav. nr 1) a învins-o în ultimul act pe Cristina Dinu, scor 6-7 (5), 6-2, 6-3. În proba de dublu s-a impus cuplul Anas-tasiya Komardina (Rusia)/Sofia Shapatava (Georgia), după o victorie în trei seturi scor 6-3, 5-7, 10-8, împotriva perechii elvețiene Xenia Knoll/Amra Sadikovic.Perechea formată din jucătoarea română Monica Niculescu și indianca Sania Mirza a câștigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului WTA de la New Haven (Statele Unite ale Americii), dotat cu premii în valoare de 695.900 dolari. În finală, Niculescu și Mirza s-au impus în fața cuplului Katerina Bondarenko (Ucraina)/Chia-Jun Chung (Taiwan), scor 7-5, 6-4. Câștigătoarele s-au ales cu 40.650 dolari și 470 dolari.