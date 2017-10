Sportiva Eva Tofalvi, a doua româncă depistată pozitiv cu Meldonium

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Internațională de Biatlon a anunțăt marți seara că Eva Tofalvi a fost depistată pozitiv tot cu Meldonium. Tofalvi (37 de ani), cea mai bună sportivă din disciplinele de iarnă, a fost prezentă la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat o etapă de Cupă Mondială. Sportiva din Miercurea Ciuc a fost depistată pozitiv cu Meldonium la etapa de Cupă Mondială de la Oslo, de la începutul lunii martie, scrie siteul Federației Internaționale, citat de prosport.ro.Ea a declarat că se va retrage și că nu a vrut să aibă ”un astfel de sfârșit al carierei”."Am avut bronșită și mi-a fost prescris acest medicament de către medic. Am toate hârtiile de la doctor, am fost și la cardiologie. Mi s-a găsit un murmur cardiac. Nu știu exact cum se numește boala. Am să mă retrag. Știam de acum zece zile că am fost depistată pozitiv. Și acum două zile, când am vorbit, m-am ferit să spun clar acest lucru, dar ți-am dat de înțeles că am probleme. Niciodată nu ți-am zis atât de clar că trebuie să mă las pentru că am probleme. M-au anunțat încă de acum 10 zile și mi-au cerut să scriu o scrisoare pentru a le explica ce s-a intamplat. Tot sezonul m-am simțit obosită. S-a prins și doctorița de la IBU. Nu am știut că această substanță nu iese din organism. Dacă știam că o să apară problema asta, mă lăsăm din decembrie. Nu am vrut să am un astfel final de carieră. Eu le-am zis tuturor prietenilor de această problema și am sufletul curat. În septembrie se vor analiza toate cazurile și voi ieși basma curată. Până atunci, trebuie să îndur orice. Am vorbit și cu Puiu Gaspar, secretarul Federației Române de Schi și Biatlon. Mi-a spus că dorește să fim deschiși, să nu ascundem nimic, pentru că numai așa putem demonstra că suntem curați”, a declarat Eva Tofalvi, pentru site-ul www.mariustuca.r.Potrivit Agerpres, Federația internațională de biatlon (IBU) a anunțat pe 6 aprilie că suspendă provizoriu unele proceduri legate de cazuri de dopaj cu meldonium, în așteptarea concluziilor unui studiu făcut de Agenția mondială antidoping (AMA).Acesta este cel de-al doilea caz al unei românce depistate pozitiv cu Meldonium: prima a fost atleta Mirela Lavric, care a fost depistată pozitiv luni seară.