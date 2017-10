Sportivă de la Aurora 23 August, as în mânuirea nunchak-ului

În week-end, la Sala Sporturilor din Roman, are loc Campionatul Național de CO VO DAO - arme tradiționale, la Qwan Ki Do, eveniment organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Arte Marțiale.Competiția va strânge la un loc aproximativ 200 de sportivi din toată țara, extrem de pregătiți în lupta cu arme de lemn, tăietoare sau foarte rare.Din județul Constanța, va concura Elena Daniela Avasilcăi, în proba feminină, +40 de ani, și va încerca cu nunchak-ul să aducă o medalie celor de la CS Aurora 23 August.