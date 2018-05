Sportiv de la Aurora 23 August, prezent la Europenele de Qwan Ki Do

Astăzi și mâine, în localitatea Gandia din Spania, are loc a Xl-a ediție a Campionatului European de Qwan Ki Do, ce îi strânge laolaltă pe cei mai valoroși sportivi de pe Bătrânul Continent.Sute de luptători proveniți din 12 țări își vor demonstra măiestria în tradiționalele probe tehnice (Thao Quyen) și de luptă competițională (Song Dau). Delegația României este una dintre cele mai puternice națiuni din Europa și va fi prezentă cu 27 de sportivi, printre care și Cristian Florin Avasilcăi, legitimat la CS Aurora 23 August, cel care va concura în probele de luptă ale categoriei 18-39 de ani.Lotul este coordonat de antrenorul principal Ovidiu Covaci (centură neagră 7 Dang) și secunzii Teodor Nica (centură neagră 6 Dang), Ștefan Nica (centură neagră 6 Dang) și Adrian Cojocariu (centură neagră 3 Dang).Antrenorul său de la Aurora 23 August, care este totodată și tatăl său, Daniel Avasilcăi (centră neagră 2 Dang), este încrezător că juniorul va face o figură foarte frumoasă în Spania și că va fi o experiență inedită pentru acesta.„Resimte emoțiile specifice unui asemenea eveniment sportiv, însă se simte pregătit să facă o figură frumoasă. Pot spune că este în vârf de formă și nu se teme de adversarii mai experimentați ca el. Obiectivul lui este să-i învingă pe toți. S-a aflat cinci week-end-uri în pregătire la lotul național, plus antrenamentele de la 23 August, efectuate după planul oferit de antrenorul Adrian Cojocariu, cel care este prof. univ. dr. la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. L-a respectat cu strictețe și am mare încredere în el. Vreau să mulțumesc din nou Primăriei din 23 August pentru întreaga susținere. Fără ei, Cristian nu ar fi putut ajunge la Campionatul European”, a declarat Daniel Avasilcăi, cel care este lider al Sindicatului Europol Constanța.Fiul său, Cristian Florin Avasilcăi, îi calcă pe urme tatălui. Acesta are 19 ani și este elev al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. În același timp, se află în stagiu de practică la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.★ ★ ★Competiția este organizată de Uniunea Europeană de Qwan Ki Do, împreună cu Uniunea Spaniolă de Qwan Ki Do, sub egida Federației Internaționale de Qwan Ki Do.