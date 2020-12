Sport şi sănătate! Proiectul naţional propus de fostul mare campion Ilie Floroiu

Una dintre soluţiile pentru îndreptarea lucrurilor vine din partea lui Ilie Floroiu, fostul mare campion la atletism propunând un proiect naţional ale cărui roade bogate vor fi culese, cu siguranţă, în timp.







În aceste vremuri marcate de pandemie, propun un proiect naţional care ar putea rămâne în istorie. Şi nu este deloc costisitor. Să se amenajeze, în prima fază în municipiile reşedinţă de judeţ, apoi şi în alte localităţi, piste de alergare, dotate cu covor de atletism, instalaţie de nocturnă, diverse aparate de întreţinere fizică.







Spre deosebire de construcţia unui complex sportiv, care presupune costuri mari, de la teren şi până la clădirile respective, amenajarea acestei piste este mult mai ieftină. Se foloseşte un traseu conturat pe terenurile aflate în proprietatea administraţiei locale, iar celelalte amenajări pot fi făcute cu fonduri guvernamentale sau europene, obiectivul fiind apoi predat primăriei locale, care să îl păzească, să-l întreţină şi să-l pună la dispoziţia populaţiei.







Acest proiect va aduce numai beneficii. Va fi un loc de întâlnire şi socializare în aer liber, prin sport, creşte starea de bine a populaţiei, iar o parte din costuri vor fi acoperite din mici activităţi economice - vânzări de sucuri, apă minerală, ciocolată etc. - sau publicitare ce pot fi derulate pe traseu.







O asemenea pistă nu ar costa mai mult de un milion de euro, cu toate anexele. Ce înseamnă la nivel naţional 40 de milioane de euro? E o sumă ridicol de mică în comparaţie cu beneficiile pe termen lung.







Proiectul pilot ar putea fi lesne implementat la Constanţa, unde avem absolut toate condiţiile: mare, lac, parc şi, cel mai important, o populaţie dornică de mişcare. Îmi doresc foarte mult ca noua administraţie locală, alături de autorităţile centrale, să facă astfel încât acest proiect să devină realitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fostul mare atlet Ilie Floroiu.

Orice naţiune civilizată, când îşi stabileşte priorităţile, trece undeva în partea de sus a listei sănătatea, educaţia şi sportul, cele trei componente esenţiale care duc la progresul societăţii. Din păcate, în România, domeniile citate sunt departe de a constitui o prioritate, iar pandemia Covid-19 a accentuat această tristă realitate.„Fac parte din categoria oamenilor corecţi, care respectă cu sfinţenie recomandările autorităţilor. La începutul pandemiei, am stat în casă nu mai puţin de două luni. Când am ieşit apoi prima oară pe stradă, am avut un şoc, parcă nu mai eram stăpân pe mine. Am mai spus-o şi o repet ori de câte ori am ocazia: mişcarea, activitatea fizică, activitatea sportivă sunt esenţiale pentru sănătatea populaţiei.